منى فاروق تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها من أمام الكعبة

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة منى فاروق في خطف الأنظار بأحدث ظهور لها من أمام الكعبة، حيث شاركت منى فاروق متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت منى فاروق في الصور داخل الحرم من أمام الكعبة مرتدية "عباءة" و"حجاب"،وعلقت علي الصورة:"أنا في المكان الذي أعشقه حقا".



منى فاروق تنضم لأبطال مسلسل غموض

انضمت الفنانة منى فاروق، إلى فريق عمل مسلسل غموض، من تأليف فتحى الجندي وإخراج حسام سلامة ويشارك في بطولته وفاء عامر والفنان محمد نجاتي.



أبطال مسلسل غموض



يشارك في بطولة مسلسل غموض ميدو عادل، محمد نجاتي، إلهام عبد البديع، وفاء عامر، نهال عنبر، إيساف، محمدابو داود، ياسر علي ماهر، هاجر الشرنوبي، ندى بهجت، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، التيك توكر شاكر، شمس، محمود فارس، دعاء رجب، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

آخر أعمال منى فاروق

والجدير بالذكر آخر أعمال منى فاروق مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.