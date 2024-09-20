التحالف الوطنى ينظم قوافل طبية ومعارض فى 3 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - في إطار مبادرة "إيد واحدة" نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى سلسلة من الأنشطة الصحية والاجتماعية في 3 محافظات مختلفة، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

وفي الغربية تم تنظيم قافلة طبية شملت قرى عزبة المنسي وكفر عصام (مركز طنطا) وعزبة كوم عبود (مركز بسيون)

والشعبية (مركز المحلة) واستفاد من هذه القافلة 300 مريض تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

وفي الشرقية تم توزيع شنط وأدوات مدرسية على 3500 مستفيد من قرى مراكز أولاد صقر والحسينية وكفر صقر وأبو كبير ودرب نجم والزقازيق وذلك لدعم الطلاب والأسر في بداية العام الدراسي.

أما في الدقهلية فقد نظم معرضًا للأثاث والأجهزة الكهربائية في قرى دنديط وكفر الوزير وكفر الجوهري وكفر علي عبد الله (مركز ميت غمر) حيث حصل 500 مستفيد على احتياجاتهم الأساسية.