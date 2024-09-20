نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات الصعيد 2024.. تفاصيل محدثة لخطوط السكة الحديد "القاهرة - أسوان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد مواعيد القطارات من بين أكثر الموضوعات التي تثير اهتمام المسافرين في مصر، وخاصة في خطوط الصعيد مثل (القاهرة - أسوان) التي تعد شريان الحياة للعديد من الركاب. إليك قائمة محدثة بمواعيد القطارات المكيفة والروسية التي تعمل على هذا الخط الهام، بما في ذلك القطارات السريعة التي تتطلب حجزًا مسبقًا لضمان راحة المسافرين.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي (القاهرة - أسوان)

قطار رقم 1902 مكيف:

موعد القيام: 00.20 صباحًا

قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة:

موعد القيام: 00.50 صباحًا

قطار رقم 978 ثالثة مكيفة:

القاهرة - أسيوط

موعد القيام: 06.30 صباحًا

قطار رقم 980 VIP:

موعد القيام: 08.00 صباحًا

قطار رقم 2010 مكيف:

موعد القيام: 10.00 صباحًا

قطار رقم 982 VIP:

موعد القيام: 12.00 ظهرًا

قطار رقم 986 مكيف:

موعد القيام: 14.00 مساءً

قطار رقم 162 تهوية:

القاهرة - الأقصر

موعد القيام: 14.20 مساءً

قطار رقم 970 مكيف:

بور سعيد - سوهاج

موعد القيام: 14.00 ظهرًا

قطار رقم 990 مكيف:

القاهرة - سوهاج

موعد القيام: 16.00 عصرًا

قطار رقم 2006 مكيف:

موعد القيام: 17.15 عصرًا

قطار رقم 2012 مكيف:

موعد القيام: 17.30 عصرًا

قطار رقم 872 مكيف:

القاهرة - أسيوط

موعد القيام: 17.45 مساءً

قطار رقم 988 ثالثة مكيفة:

موعد القيام: 19.10 مساءً

قطار رقم 84 نوم:

موعد القيام: 19.20 مساءً

قطار رقم 2014 VIP:

موعد القيام: 21.00 مساءً

قطار رقم 976 VIP:

موعد القيام: 20.00 مساءً

قطار رقم 82 نوم:

موعد القيام: 21.10 مساءً

قطار رقم 996 مكيف:

موعد القيام: 22.00 مساءً

قطار رقم 90 تحيا مصر:

موعد القيام: 22.10 مساءً

قطار رقم 890 ثالثة مكيفة:

القاهرة - سوهاج

موعد القيام: 23.30 مساءً

قطار رقم 974 تهوية:

القاهرة - الأقصر

موعد القيام: 05.30 صباحًا

قطار رقم 1006 تهوية:

القاهرة - سوهاج

موعد القيام: 06.00 صباحًا

مواعيد القطارات المكيفة والروسي (أسوان - القاهرة)

قطار رقم 3025 ثالثة مكيفة:

أسوان - القاهرة

موعد القيام: 04.10 صباحًا

قطار رقم 2011 VIP:

أسوان - القاهرة

موعد القيام: 05.15 صباحًا

قطار رقم 981 VIP:

موعد القيام: 05.30 صباحًا

قطار رقم 983 VIP:

موعد القيام: 07.30 صباحًا

قطار رقم 2013 مكيف:

موعد القيام: 14.05 ظهرًا

قطار رقم 2007 VIP:

موعد القيام: 15.15 عصرًا

قطار رقم 2015 إسباني مطور:

موعد القيام: 16.00 مساءً

قطار رقم 83 نوم:

موعد القيام: 16.20 مساءً

قطار رقم 1903 ثالثة مكيفة:

موعد القيام: 17.00 مساءً

قطار رقم 87 نوم:

موعد القيام: 17.15 مساءً

قطار رقم 997 VIP:

موعد القيام: 20.45 مساءً

كيفية الحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات

ويمكن للمسافرين حجز تذاكر القطارات المكيفة والقطارات الروسية مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السكة الحديد المصرية أو من خلال التطبيقات المتاحة على الهواتف الذكية. الحجز المسبق ضروري لضمان مكانك، خاصة في المواسم والعطلات.