نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر حتى 20 يناير 2025: شبورة كثيفة وأمطار متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءًا من اليوم الأربعاء 15 يناير وحتى الاثنين المقبل الموافق 20 يناير 2025. الأحوال الجوية اليوم: شبورة كثيفة وصقيع ليلًا شبورة مائية : توقعت الهيئة تشكل شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد خلال الساعات الأولى من الصباح، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.

: توقعت الهيئة تشكل شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد خلال الساعات الأولى من الصباح، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية. درجات الحرارة : القاهرة الكبرى والوجه البحري : مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع درجة حرارة عظمى تبلغ 23 مئوية وصغرى 12. السواحل الشمالية : أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا، مع درجة حرارة عظمى 20 مئوية وصغرى 11. شمال الصعيد : دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع درجة حرارة عظمى 24 مئوية وصغرى 8. جنوب الصعيد : طقس دافئ إلى حار نهارًا ومعتدل ليلًا، مع درجة حرارة عظمى 29 مئوية وصغرى 11.

: توقعات الطقس للأيام المقبلة حتى 20 يناير شبورة مائية كثيفة: تستمر الشبورة الكثيفة صباحًا، خاصة يومي الأربعاء والخميس، مع تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. أمطار متفرقة ورعدية أحيانًا: من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين، والتي قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة. صقيع على المزروعات: تشير التوقعات إلى احتمال تشكل الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ليلًا. نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية القيادة بحذر أثناء تشكل الشبورة الكثيفة، وترك مسافات أمان كافية.

ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا وفي الصباح الباكر.

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