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حالة الطقس في مصر حتى 20 يناير 2025: شبورة كثيفة وأمطار متوقعة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر حتى 20 يناير 2025: شبورة كثيفة وأمطار متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءًا من اليوم الأربعاء 15 يناير وحتى الاثنين المقبل الموافق 20 يناير 2025.

الأحوال الجوية اليوم: شبورة كثيفة وصقيع ليلًا

  • شبورة مائية: توقعت الهيئة تشكل شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد خلال الساعات الأولى من الصباح، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.
  • درجات الحرارة:
    • القاهرة الكبرى والوجه البحري: مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع درجة حرارة عظمى تبلغ 23 مئوية وصغرى 12.
    • السواحل الشمالية: أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا، مع درجة حرارة عظمى 20 مئوية وصغرى 11.
    • شمال الصعيد: دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع درجة حرارة عظمى 24 مئوية وصغرى 8.
    • جنوب الصعيد: طقس دافئ إلى حار نهارًا ومعتدل ليلًا، مع درجة حرارة عظمى 29 مئوية وصغرى 11.

توقعات الطقس للأيام المقبلة حتى 20 يناير

شبورة مائية كثيفة:

  • تستمر الشبورة الكثيفة صباحًا، خاصة يومي الأربعاء والخميس، مع تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار متفرقة ورعدية أحيانًا:

  • من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين، والتي قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

صقيع على المزروعات:

  • تشير التوقعات إلى احتمال تشكل الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ليلًا.

نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

  • القيادة بحذر أثناء تشكل الشبورة الكثيفة، وترك مسافات أمان كافية.
  • ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا وفي الصباح الباكر.
  • متابعة تحديثات الطقس يوميًا لتجنب أي مخاطر محتملة.
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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