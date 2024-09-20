حزب الله يعلن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي لجيش الاحتلال في ثكنة كيلع بصليات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - أعلن حزب الله عن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا، وأكد قصف مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 بجيش الاحتلال في ثكنة العليقة برشقات صاروخية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد حزب الله قصفنا مقر قيادة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن ‏برشقات من صواريخ الكاتيوشا وقصف مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف التابعة للاحتلال برشقات من صواريخ الكاتيوشا.