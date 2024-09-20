الأرصاد الجوية تعلن انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بقيم تتراوح بين 4 لـ5 درجات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن كافة الأنحاء يسودها أجواء شديدة الحرارة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الآن في رصدة الساعة الواحدة على القاهرة 36 درجة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة وجنوب سيناء وشمال الصعيد 40 درجة، على أن يكون الانخفاض من الغد بقيم تتراوح بين 4:5 درجات على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يشهد، اليوم، رياح معتدلة، تنشط وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، وتنشط أحيانًا على جنوب الصعيد، مع وجود أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 22، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28.