تعرف على سر ابتسامة الشاب خالد الدائمة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الشاب خالد خلال لقائه مع برنامج بيت السعد على قناة «mbc»، عن سر ضحكته الدائمة التي اشتهر بها طوال مشواره.

سبب سر إبتسامة الشاب خالد الدائمة

وقال الشاب خالد:«لازم تشوف ما وراء الضحكة فهي وراءها إنسان مثل أي إنسان، لو عدنا للوراء أنا عشت ليالي الحزن، وجوايا حاجات كتير، فعلى سبيل المثال مدرستش موسيقى ولكن أعزف كل الآلات»

برومو لقاء الشاب خالد مع برنامج بيت السعد على قناة «mbc»

سبق، نشرت الصفحة الرسمية للشاب خالد على إنستجرام برومو لقائه مع برنامج بيت السعد على قناة «mbc»، حيث يتحدث "ملك الراي" عن رحلته نحو العالمية والنجومية، بالإضافة إلى تجربته في الغناء باللغة العربية بعد وصوله إلى فرنسا.

موعد برنامج بيت السعد

يعرض برنامج «بيت السعد» في الحادية عشر مساء الأربعاء على «MBC 1» ويعاد يوم السبت الساعة 9 مساءً على شاشة «MBC مصر».

اخر اعمال الفنان الشاب

وكان اخر اعمال الفنان الشاب خالد هو ديو مع أحمد سعد بعنوان زين، جمع بينهما لأول مرة، وتم طرح الأغنية بالأسبوع الماضي على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، ألحان أحمد سعد، توزيع إيهاب كلوبيكس، ومكس أمير محروس.

كلمات أغنية زين

كانت فين العيون دي

وكان فين الجمال ده

كانت فين السهرة دي

وكان فين القمر ده

كانت فين الضحكة دي

وكان فين الدلع ده؟

أنا بحب الحاجات دي

ده أنا بموت في الكلام ده

في شوفتك هبلني الزين يا عمري

عينيك شابين وین اداني عشقك

وين Ca veut dire ca y est

قلبي يبغيك أنتي وين تروحي

اديني معاك ننسى روحي وما ننساك

وأنتي داويني بدواك يا عمري حياتي

نهديها لك أنتي تعالي هنا مرة مرة

وأنا معاك كل مرة

ده أنت بس اللي في قلبي

والباقيين بره بره قلبي ليك دقة دقة

ما تزقوش زقة زقة

ده أنت بس اللي في عيني

والباقين لا لا في شوفتك هبلني الزين

يا عمري عينيك شابين

وین اداني عشقك

وين Ca veut dire ca y est

قلبي يبغيك انتي وين تروحي

اديني معاك ننسى روحي

وما ننساك وانتي داويني بدواك

يا عمري حياتي نهديها لك أنتي