انت الأن تتابع خبر وداعا لـ " السكري ": هذه العشبه الطبيعية السحرية تخفض السكر التراكمي في الدم خلال 5 دقائق فقط بإعجاز رباني في كل دار عربي!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر ارتفاع مستوى السكر في الدم من اكبر المشاكل والأمراض التي تعاني منها الكثير من الاشخاص وهذا الخلل الذي يحدث بين ارتفاع وانخفاض معدل نسبة الأنسولين التي يفرزها البنكرياس والتي تتواجد فيه الجسم وربما تكون ناتجة من الاستجابة لتناول الأدوية ولكن في كثير من الأحيان والحالات ينصح الأطباء بتناول الأعشاب التي تعمل على تحفيز هرمون الأنسولين الموجود في الدم والحفاظ على مستوى السكر الجلوكوز الموجود في الدم بصورة طبيعية دون حدوث اي زياده او نقصان ويمكنك التعرف على تلك الأعشاب من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج
أعشاب طبيعية لعلاج السكر
هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي ينصح الأطباء بتناولها من أجل الحفاظ على مستوى السكر بصورة طبيعية في الدم وهذا يكون من خلال تناول اي من الاعشاب التالية:.
- ورق الغار الذي يعمل على تحفيز الجسم من استهلاك أكبر قدر ممكن من الأنسولين وتناول كمية أقل من نصف ملعقة صغيرة في اليوم يسبب مفعول سحري في الحفاظ على مستوى السكر الموجود في الدم.
- تلعب القرفة دور هام وقدرة عالية في زيادة حساسية الانسولين وهذا من خلال زيادة التخلص من الكوليسترول الموجود في الدم والحفاظ على مستوى السكر في المعدل الطبيعي كما أنه يؤثر تناول القرفة على أعصاب الدماغ والتي تسبب الحماية والوقاية من خطر الاصابة بالعديد من الأمراض.
- يعتبر الكركم من المواد التي تحتوي على نسبة عاليه من الفيتامينات والمعادن والمواد المضاده للاكسده والذي تعمل على حمايه الجسم من خطر الاصابه بالامراض المناعية كما انه يستخدمه الكثير منا في المنزل كنوع من أنواع التوابل التي تكسب الطعام مذاق حلو ولكن يصبح تناول الكركم قوي جدا عن الأدوية للتخلص من السكر الموجود في الدم وجعله في المستوى الطبيعي دون حدوث أي ارتفاع.
- بذور الكتان تعتبر بذور الكتان من المصادر الطبيعية التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تلك الألياف تعمل على الحفاظ على مستوى السكر الموجود في الدم وهذا من خلال اعتبارها من المصادر الممتازة لحمض ألفا حمض أوميغا 3 الدهني تخلص من الدهون والحفاظ على مستوى السكر.
- الصبار أو ما يُعرف أيضاً باسم التين الشوكي، وهو نبات شائع في أمريكا اللاتينية وبلاد الشام أُجريت العديد من الدراسات حول دوره في السيطرة على نسبة السكر في الدم وخفضها، وأظهرت دراسة نمساوية أنه يقلل من نسبة الدهون في الدم، والجلوكوز في الدم كونه يزيد من حساسية الإنسولين لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري.