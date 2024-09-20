نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة قوية داخل الأهلي بطلها علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة، بأن الأهلي سيقوم بقيد علي معلول في يناير، وهو ما يضع الأهلي في موقف صعب بالنسبة لعدد اللاعبين الأجانب.

أزمة قوية داخل الأهلي

وتابع شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc: "معلول سيتم قيده في يناير هذا أمر مؤكد، هل الأهلي حينها سيقوم بإعارة يحيى عطية الله؟!".

وأكمل: "غير منطقي أن يكون هناك 2 لاعبين أجانب في مركز واحد خاصة لو هذا المركز هو الظهير الأيسر".

وواصل: "الأقرب إعارة يحيى عطية الله، لأن ليس منطقي رحيل أشرف داري الذي جاء لخلافة محمد عبدالمنعم، كما يعتمد كولر على رضا سليم وبيرسي تاو".

