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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامى خالد الغندور، أن الثنائي عمار حمدي ومعتز محمد لاعبا الأهلي، استفسروا عن موقف النادي الإسماعيلي وموعد رفع إيقاف القيد.

ثنائي الأهلي يستفسران عن موقف الإسماعيلي من إيقاف القيد

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اتفق الإسماعيلي مع النادي الأهلي على ضم الثنائي عمار ومعتز على سبيل الإعارة كما طلب التعاقد أيضا مع فارس خالد متوسط ميدان فريق الشباب".الزمالك

واختتم:" الإسماعيلي أكدوا أنهم يعملون على حل أزمة إيقاف القيد وأن النادي كان يعاني من عدد كبير القضايا وتم حل أغلبهم ومتبقي ثلاثة فقط يتم العمل على حلهم في الوقت الحالي".