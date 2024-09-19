الرياضة

قرار نهائي من الأهلي بشأن مصير علي معلول

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار نهائي من بشأن مصير علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور، حقيقة تفكير الأهلي في فسخ عقد التونسي علي معلول.

معلول يعود لقائمة الأهلي في يناير

قال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "خرجت تقارير تفيد بتفكير مسؤولي الأهلي في فسخ تعاقد علي معلول بسبب إصابته ورغبتهم في التعاقد مع صفقة أجنبية ليتم قيده في المكان المتبقي".

وتابع: "ما توصلنا إليه في هذا الأمر من خلال مصادرنا أن النادي الأهلي متخذ قرارًا بقيد معلول في قائمة الفريق في يناير".

واختتم: "الحل الوحيد لعدم قيد علي معلول في يناير سيكون وجود عرض استعارة لنهاية الموسم ويكون مناسب لقيمة النادي واللاعب، وإن لم يحدث فاللاعب مستمر مع الفريق".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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