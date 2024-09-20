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أحمد جودة - القاهرة -



حقق بريست الفرنسي فوزا تاريخيا على ضيفه شتورم جراتس النمساوي (2-1)، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

بريست يحقق فوزا تاريخيا على شتورم جراتس

وجاء فوز بريست، الأول، في أول مباراة يخوضها في تاريخه بالبطولة.

وتقدم الفريق الفرنسي عن طريق هوجو ماجنيتي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك شتورم جراتس التعادل عن طريق هدف عكسي سجله إدميلسون فيرنانديز لاعب بريست بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45+1.

وفي الدقيقة 56 سجل عبد الله ديبو الهدف الثاني لفريق بريست.

ويلتقي بريست في الجولة الثانية مع مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، فيما يلعب شتورم جراتس مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي يومي الأول والثاني من تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

