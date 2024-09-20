نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح كايو زيلر، وكيل المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي المصري، عن اتصالات تلقاها من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تمديد عقد ميكالي في الفترة المقبلة.

موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب

وتحدث زيلر مؤخرًا عن سبب تأخر توقيع العقد الجديد بين ميكالي والاتحاد المصري، موضحًا: "بعد وصولنا إلى القاهرة في 12 أغسطس، اجتمعنا أنا وميكالي مع محمد بركات، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ونائبه، حيث تم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد."

وأضاف زيلر: "الاتحاد المصري يقول إنهم بحاجة إلى خطاب موافقة من الوزير لإتمام التوقيع، وأن هذا الخطاب لم يصل حتى الآن."

لكنه أكد في تصريحات صحفية قبل قليل "تلقيت اتصالًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، وأكدوا لي أن التوقيع مع ميكالي سيتم يوم الأحد المقبل، حيث سيتم التحضير لإعداد جيل قوي للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028."

وأشار إلى أن ميكالي سيعود إلى مصر لقيادة الجيل الجديد من اللاعبين.

