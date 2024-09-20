نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلا شيحه توجه رسالة للمطلقات.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة حلا شيحا نصيحة للمطلقات الذين لديهم أطفال من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت حلا شيحه:' لكل المطلقين وعندهم أولاد تفهموا أن نفسية الولاد وثقتهم في نفسهم بتبدأ منكم، افتكروا ده كويس كل مرة حد فيكو يضايق التاني أن ولادكم ملهمش ذنب.

كان آخر أعمال حلا شيحه مسلسل “ امبراطورية ميم”وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، حلا شيحة، محمود عبد العزيز، محمود حافظ، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة