لهذا السبب.. رانيا فريد شوقي تثير الجدل عبر الانستجرام



القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي منشورا مثير بشأن زملائها الفنانين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وأرفقت بالمنشور تعليقا قالت فيها:" للاسف كتير اعدين في بيوتهم والله اعلم بحالهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالًا لما تريد، أسالك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزق عبيدك رزقًا واسعًا من فضلك وجودك يا رب العالمين".



تعليقات الجمهور على منشور رانيا فريد شوقي

وفورا من مشاركة المنشور تفاعل المتابعون بشكل كبير، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يرزقهم، ربنا يوفقهم، ربنا يوفقك انتي قلبك أبيض، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مشاركتها في مسرحية مش روميو وجوليت التي عرضت مؤخرا.

أبطال مسرحية مش روميو وجوليت

مسرحية مش روميو وجوليت من إنتاج المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، ويقوم ببطولتها عدد من الفنانين، أبرزهم: على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازي، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدي حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومي كمال، جرافيك محمد عبد الرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.