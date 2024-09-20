موعد مباراة شباب بلوزداد واتحاد دوانس في دوري أبطال افريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية مباراة شباب بلوزداد الجزائري واتحاد دوانس البوركيني وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

موقف شباب بلوزداد واتحاد دوانس في دوري أبطال إفريقيا

يسعى شباب بلوزداد للثأر من هزيمته من اتحاد دوانس في مباراة الذهاب بهدف نظيف والتقدم في الأدوار المُقبلة في البطولة من أجل المنافسة على اللقب الإفريقي في الموسم الحالي.

موعد مباراة شباب بلوزداد واتحاد دوانس في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة شباب بلوزداد واتحاد دوانس يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 على ملعب 20 أوت 1956 معقل شباب بلوزداد وذلك ضمن منافسات مباريات العودة من دور ال 32 في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.