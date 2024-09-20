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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن المدربين مرحبا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، وذلك حال إقالة البرتغالي باولو فونسيكا من منصبه.

‎4 مرشحين لقيادة ميلان حال إقالة فونسيكا

وأشارت العديد من التقارير الايطالية، أن منصب فونسيكا مع الروسونيري مهدد في حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان في ديربي الغضب الذي سيجمع بين الفريقين الأحد المقبل في الدوري الإيطالي.

وكان ميلان قد خسر أمام ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال الصحفي الإيطالي دي مارزيو، أن إدارة ميلان حددت المدربين المرشحين لتدريب الفريق اللومباردي حال إقالة فونسيكا، حيث جاء إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند السابق على رأس المرشحين، بالاضافة إلى ماسيميليانو أليجري وساري وتوماس توخيل.

ويحتل ميلان المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 5 نقاط جمعهم من 4 مباريات.

