نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الخليج والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع نظيره فريق الخليج اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي بستاد الأمير محمد بن فهد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الخليج والفيحاء

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج والفيحاء مساء اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:15 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الخليج والفيحاء

ويحتل الخليج المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط بعد فوز وخسارتين ولم يتعادل بينما يأتي الفيحاء في المركز الثامن عشر دون نقاط حيث خسر ثلاث مرات ولم ينتصر أو يتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والفيحاء

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.