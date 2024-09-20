نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلاق الاعلان التشويقي الرسمي لفيلم بنسيون دلال والكوميديا والإثارة تسيطر على أحداثه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم " بنسيون دلال" منذ قليل الاعلان الرسمي للفيلم على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي دور العرض تمهيدا لعرضه التجاري المنتظر يوم ١٠ من اكتوبر المقبل في دور العرض المصريه والعربية وباقي أنحاء العالم.



الفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر ابو ليلة وابرام سمير وأسامة السيد الشهير بميكا وخالد سرحان و امجد الحجار وجيهان خيري والحان المهدي واسراء رخا ميشيل ميلاد ويوسف اسماعيل وامجد عابد وأسامة عبد الله وسلمى المحجوبيةو غادة طلعت وضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين امين ومن إخراج شادي الرملي

ومن إنتاج scoop وgood fellas و fillme وتوزيع empire.



أحداث الفيلم

وتدور أحداثه حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أن سيسافر للقاء المستثمرين.

و أثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

و في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني.

و أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش.

كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.