انت الأن تتابع خبر شعرك هيوصل لآخر ضهرك بالوصفة الهندية لتطويل الشعر هتطول شعرك 5 سم في أسبوعين هيطول بسرعة الصاروخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من الفتيات والسيدات إلى جعل شعرهم طويل حيث إن الشهر هو زينة المرأة وهناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى هيشان الشعر وتلفه وأيضا استخدام منتجات كيميائية تسبب ضرر للشعر وذلك بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة ولكن هناك وصفات طبيعية تعمل على تطويل وتكثيف الشعر بشكل كبير، ومن أفضل المواد الطبيعية التي يمكنك استخدامها لصحة شعرك من أجل تطويله والعناية به هو القهوة حيث يحتوي البن على درجة عالية من مضادات الأكسدة والتي تعمل على تعزيز قوة شعرك مرة أخرى بمجرد إضافته للوصفات الطبيعة للعناية بالشعر.

القهوة على الشامبو لزيادة نمو الشعر

هناك الكثير من الفوائد الخاصة بالقهوة وذلك لأنها تحتوي على عناصر ومعادن تعمل على زيادة نمو الشعر وزيادة فردة ونموه بشكل كبير للغاية وأيضا تعمل على تنظيف فروة الرأس والتخلص من القشرة بشكل كبير وتعمل على التخلص من التقصف والقضاء على راحته الكريهة ولذلك هي مميزته الكبيرة والتي تعمل على تغذية الشعر وجعله أكثر جاذبية ويتم تحضير وصفة القهوة عن طريق بعض الخطوات وتحتوي القهوة على خصائص علاجية أيضا تقوم بعلاج الشعر وفردة وتعالجه من القشرة.

المكونات:

خمس ملاعق من القهوة.

عبوة متوسطة الحجم من الشامبو الذي تعتادين على استخدامه ولكن يجب أن يكون خالي من الكبريت أو من أي مادة ضارة أخري.

طريقة تحضير وصفة القهوة للشعر

أولا: قومي بوضع كل عبوة الشامبو في وعاء مناسب بشرط أن يكون غويط.

ثانيا: ثم قومي بإضافة القهوة إلى الشامبو وقومي بتقليبه جيدا حتى يتم الحصول على خليط متجانس وحتى تختلط المكونات جيدا ويسهل استخدامها.

ثالثا: وبعد ذلك قومي بغسل شعرك جيدا حتى يكون رطبا ثم قومي بإضافة كمية من الشامبو مناسبة لشعرك ثم قومي بتدليك الشعر جيدا لمدة خمس دقائق أو أكثر.

رابعا: ثم قومي بشطف الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر كالمعتاد للتخلص من القهوة العالقة في الشعر.

خامسا: وفي الخطوة الأخيرة قومي باستخدام تلك الوصفة مرتين في الأسبوع وذلك للحصول على نتيجة فعالة مع تكرار الاستخدام بشكل منتظم.

هناك الكثير من المكونات الطبيعية