هتروح في سابع نومة... الحل الامثل والفعال للقضاء على مشاكل الارق وصعوبة النوم بدون استخدام المنوم والادويه المضره... اعرف الوصفه من هنا!!

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رياض - احمد صلاح - الأرق وصعوبة النوم من المشكلات التي تواجه الكثير من الناس في حياتهم اليومية، مع تزايد الضغوط النفسية والإرهاق الجسدي، يعاني العديد من الأشخاص من قلة النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، مما يؤثر على نشاطهم وحالتهم المزاجية خلال اليوم، عدم الحصول على قسط كاف من النوم يؤثر سلبا على الصحة العامة، ويؤدي إلى مشاكل تتعلق بالتركيز وضعف الإنتاجية، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل

استخدام الأدوية والعقاقير

لمواجهة هذه المشكلة، يلجأ الكثيرون إلى استخدام العقاقير الطبية والأدوية المنومة، ورغم أنها قد تكون فعالة مؤقتا، إلا أن العديد من الأشخاص يجدونها غير مجدية على المدى الطويل، تتسبب بعض الأدوية في اثار جانبية غير مرغوب فيها، مثل الإدمان أو الشعور بالخمول والدوار خلال النهار، لذلك، يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية وأكثر أمانا تساعدهم على تحسين نوعية نومهم.

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