"هتنام نوم عميق".. معجزة بهار متواجد في كل منزل نصف كوب منه قبل النوم يضمن لك نوماً هانئاً ويسكن آلامك مهما كانت مؤرقة!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر العُصفر المعروف بالزعفران أو الكركم الأحمر هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الاسباراجية، حيث يحتوي العصفر على مركبات تعطي فوائد عديدة للجسم، ومن هذه الفوائد تحسين النوم، لذلك سوف نقوم بتوضيح فوائد العصفر للنوم من خلال دوت الخليج، تابعونا.

فوائد العصفر للنوم

تتمثل فوائد مركبات العصفر في الآتي:

الكورستين: هو مركب له تأثير كبير كمضاد للأكسدة والالتهابات.

هو مركب له تأثير كبير كمضاد للأكسدة والالتهابات. اللوتين: هو مهم لصحة العينين.

هو مهم لصحة العينين. الزعفران: هو مركب يتميز بتأثيره الفعال كمضاد للاكتئاب.

كيفية استخدام العصفر للنوم

تتعدد استخدامات العصفور للنوم وبطرق مختلفة، لذلك سوف نقوم بتوضيح هذه الطرق من خلال الآتي:

تناول شاي العصفر.

تناول كبسولات العصفرظ حيث تحتوي على الكركمين ويكون هذا تحت إشراف طبيب.

استخدام زيت العصفر

يمكن استخدام زيت العصفر في الاستحمام والتدليك لتحسين النوم والاسترخاء.

الجرعة الآمنة للعصفر

تعتبر الجرعة الآمنة للعصفر لكي يتحسن نوم الشخص ليلاً تتراوح ما بين 300 إلى 1000 ملي جرام كل يوم، ويفضل تقسيم هذه الجرعة على مدار اليوم إلى جرعات صغيرة.

الأدلة العلمية للعصفر على النوم

تتمثل هذه الأدلة في الآتي: