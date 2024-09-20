انت الأن تتابع خبر «عشبة في كل المنازل»...مفاجأة صحية من كل مطبخ عربي بذور هذه العشبة الربانية ذات الرائحة النفاذة تخفض السكر التراكمي وتبدد الحصوات في دقائق!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد الحلبة من أكثر التوابل شهرة في المطبخ الهندي وفي جميع أنحاء العالم وتحتوي الحلبة على مضادات الأكسدة ومضادات التهابات مما يجعلها من أفضل المكونات الصحية وبفضل خصائصها العلاجية تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي ولهذا سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا دوت الخليج اهم فوائد هذه العشبة.
فوائد عشبة الحلبة
- يمكن للشخص أن يأخذ حوالي ملعقتين صغيرتين من تلك البذور الصفراء ويضعها في كوب من الماء ويتركها طوال الليل ثم يتم تصفيتها من الماء وتناولها في صباح اليوم التالي على معدة خاوية.
- تساهم بذور الحلبة في تعزيز عملية الهضم وتخفيف حرقة المعدة بفضل خواصها المضادة للالتهابات كما أنها تساعد في معالجة الإمساك والتخلص من الديدان المعوية نظرا لاحتوائها على الألياف.
فوائد بذور الحلبة عامه
- تحتوي الحلبة على مكون يعرف بالجلاكتومانان والبوتاسيوم والذي يساعد في تنظيم ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن الحلبة تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والحفاظ على مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم وتساهم بذور الحلبة في تخفيف آلام المفاصل بفعالية نظرة لخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.
- تعد بذور الحلبة من أغنى المصادر بالألياف، حيث تساعد في طرد السموم المتراكمة في الجسم وتساعد على الوقاية من مرض السرطان وتحتوي بذور الحلبة على مادة تدعى جلاكتومانان التي تسهم في تقليل امتصاص السكر في الدم وتساعد على الوقاية من داء السكري ويتم تناول ماء الحلبة المنقوع على الريق في الصباح يساهم في إذابة الحصى بسرعة ويعزز صحة الكليتين والمسالك البولية