انت الأن تتابع خبر «عشبة في كل المنازل»...مفاجأة صحية من كل مطبخ عربي بذور هذه العشبة الربانية ذات الرائحة النفاذة تخفض السكر التراكمي وتبدد الحصوات في دقائق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الحلبة من أكثر التوابل شهرة في المطبخ الهندي وفي جميع أنحاء العالم وتحتوي الحلبة على مضادات الأكسدة ومضادات التهابات مما يجعلها من أفضل المكونات الصحية وبفضل خصائصها العلاجية تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي ولهذا سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا دوت الخليج اهم فوائد هذه العشبة.

فوائد عشبة الحلبة

يمكن للشخص أن يأخذ حوالي ملعقتين صغيرتين من تلك البذور الصفراء ويضعها في كوب من الماء ويتركها طوال الليل ثم يتم تصفيتها من الماء وتناولها في صباح اليوم التالي على معدة خاوية.

تساهم بذور الحلبة في تعزيز عملية الهضم وتخفيف حرقة المعدة بفضل خواصها المضادة للالتهابات كما أنها تساعد في معالجة الإمساك والتخلص من الديدان المعوية نظرا لاحتوائها على الألياف.

فوائد بذور الحلبة عامه