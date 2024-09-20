إنجازات متواصلة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرى محافظة أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - قدمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، العديد من الخدمات، للمواطنين وفي مقدمتها بمشروعات البنيه الأساسية، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والنقل، كل هذه المشروعات قدمت للمواطنين خدمات غير مسبوقة، وقربت المسافات بين القرى والمدن.

وفي محافظة أسوان يندرج مركز كوم أمبو بالمرحلة الأولي لمشروعات حياة كريمة.

مجلس قروي كفور كوم أمبو يشمل 35 مشروعا داخل قروى الكفور بمركز كوم أمبو، تخدم أكثر من 52 ألف نسمة داخل 32 تابع وعزبة ونجع ، و تم الإنتهاء حتى الآن من 22 مشروع بنسبة 100%، وجارى العمل فى 13 مشروعا آخر بنسب تراوحت ما بين 60 % إلى 95 %.

وشملت قائمة المشروعات التى دخلت الخدمة والتشغيل التجريبى لها مجمع الخدمات ، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء ومياه الشرب، والمدارس، ومراكز الشباب، والكبارى على الترع، ومكاتب البريد ، ووحدات طب الأسرة، وأعمال الفايبر والألياف الضوئية .

وفى مجلس قروي فارس تتفذ المشروعات داخل 9 توابع بقرية فارس تشمل قائمة المشروعات 27 مشروع تنموى وخدمى، تم الإنتهاء من 17 مشروع منهم بنسبة 100 % ، وجارى العمل فى الـ 10 مشروعات الأخرى ليستفيد منها نحو 17 ألف نسمه ،

وتشمل مشروعات إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة، ووحدة الإسعاف وتبطين 2 ترعة "ساحل فارس القديمة والجديدة"، ومجمع الخدمات والزراعى والعمارات السكنية " سكن كريم "، و2 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية وتوابعها ، وإنشاء مكتب بريد، وإنشاء المجمع الصناعى الحرفية.

والمشروعات المتبقية بالقرية شملت مشروع إنشاء ملعب خماسى وتطوير المبنى الإدارى لمركز شباب فارس بنسبة 75 %، وكذا مشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء بنسبة 95 % ، وأيضاً مشروع محطة المعالجة الثلاثية 97 %، ومشروع محطتى الرفع والمحطة المساعدة وشبكات الإنحدار بنسبة 90 %، ومشروع إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بنسبة 95 % ومشروع تطوير وحدة الأطفاء بنسبة 95 %، ومشروع إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى بنسبة 80 %.

وفي قروي إقليت بمركز كوم أمبو تشمل المشروعات 37 مشروع تنموى وخدمى، تم الإنتهاء من 25 مشروعا منهم بنسبة 100 % ليستفيد منها نحو 56 ألف نسمة، وضم 16 تابع بقروى إقليت.

وتشمل مشروع إنشاء توسعة محطة مياه الشرب بفطيرة حيث جارى العمل بها على قدم وساق بنسبة تنفيذ 85 % للأعمال المدنية، و40 % للتركيبات الكهروميكانيكية، ومن المقرر نهوها فى نوفمبر القادم ليعقبها تنفيذ أعمال الرصف، لتحقيق السيولة المطلوبة بشوارع القرية، وخاصة بقرية منيحة.

وفي مجلس قروي الكاجوج تشمل المشروعات مختلف القطاعات منها وحدة طب أسرة سلوا قبلى والتي شهدت الوحدة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وتقام على مساحة 1600 م2، وبتكلفة 23 مليون جنيه ، وتضم الوحدة 2 عيادة طب أسرة، وعيادة أسنان، ومتابعة طفل ، والطوارئ، والصيدلية، علاوة على معمل للدم والطفليات، ويوجد أيضا بقروي الكاجوج مركز شباب عزبة على سليمان ، إشهار وإنشاء جديد، والمركز مقام على مساحة 2800 م2، وتكلف إنشاؤه 6.3 مليون جنيه ، وتم الإنتهاء منه بنسبة 100 % ليضم 2 ملعب نجيل صناعى، وتم دعمه بالأدوات الرياضية وحديقة الطفل وأثاث مكتبى وتربيزة تنس، وكافتيريا للأعضاء، ومدرسة عزبة على سليمان للتعليم الأساسى، والمدرسة مقامة على مساحة 6300 م2، وتضم 2 مبنى إحداهما مخصص للمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال لتضم 395 تلميذ وتلميذة داخل 10 فصول، والآخر مخصص للمرحلة الإعدادية ليستوعب 185 طالب وطالبة داخل 6 فصول.

وفي مجلس قروي حجازة 21 مشروعا بقرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو ، والتى يستفيد منها 30 ألف نسمة داخل 11 تابع ، و تم الإنتهاء من 13 مشروع منهم بنسبة 100% ، وتضم مشروعات المجمع الخدمى والزراعى ، وإنشاء وإحلال وتطوير وصيانة المدارس ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب ، وتنفيذ 4 كبارى على الترع ،

وجارى العمل فى باقى المشروعات وتضم محطتى رفع الصرف ومركزى الشباب، مع إستكمال أعمال الشبكات وخطوط طرد الصرف الصحى ، ولوحة توزيع الكهرباء ،

وفي مجلس قروي العتمور قبلي تشمل قائمة المشروعات 22 من المشروعات الجارية بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو والتى تضم 18 تابع بإجمالى 32 ألف نسمة، وتم الإنتهاء من 13 مشروع بنسبه 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وصيانه 3 مراكز شباب وعدد من المدارس ووحدات لطب الأسرة ومكتب للبريد ونقطة للإسعاف ، فضلاً عن مشروع تبطين الترع وإنشاء الكبارى عليها ، وتوجد 9 مشروعات تراوحت نسب تنفيذهم مابين 65 إلى 95% وتضم مشروعات إنشاء محطات الرفع والوصلات المنزلية ، وإحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب والكهرباء ، والفايبر والألياف الضوئية.

وفي مجلس قروي العباسية تشمل قائمة المشروعات 37 مشروع خدمى وتنموى تساهم فى تلبية الإحتياجات الجماهيرية وتحسين الظروف المعيشية لتوفير حياة كريمة لأهالى القرية والتى يتبعها 14 قرية فرعية وتابع تضم 55 ألف نسمة .

وتشمل قائمة المشروعات المنتهية 24 مشروع بالقرية تم الإنتهاء منها بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الإسعاف ، بالإضافة إلى إنشاء عدد من مكاتب البريد ومراكز الشباب والمدارس ، بجانب إنشاء عدد من الكبارى على الترع ، ويجري العمل داخل 13 مشروع تتراوح نسب التنفيذ فيها ما بين 45 إلى 90% وتضم مشروعات تطوير وإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحى وشبكات الإنحدار ، وأيضاً رفع كفاءة خطوط وشبكات الكهرباء ، وتوصيل الألياف الضوئية والفابير لدعم خدمات الإتصالات والإنترنت بالقرية وتوابعها.

وفي مجلس قروي سلوا بحري تشمل قائمة المشروعات 23 مشروعا بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو لخدمة 48 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية ،و تم الإنتهاء من 15 مشروع بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ووحدات الإطفاء والإسعاف وطب الأسرة وأيضاً محطة القطار، بجانب مشروع إنشاء 17 من العمارات السكنية " سكن كريم " بإجمالى 136 وحدة ملحقة بحظيرة للمواشى والطيور، بالإضافة إلى مشروعات تطوير 7 مدارس و2 مركز شباب ، وتبطين 2 من الترع ، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب .

وفي مجلس قروي المنشية يجري تنفيذ 32 من المشروعات الجارية بقرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو والتى تضم 22 قرية فرعية وتابع بإجمالى 62,7 ألف مواطن ومواطنة ، و تم الإنتهاء من 28 مشروع بنسبة 100% وتم تشغيلها إبتدائياً ومنها إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى ، بجانب مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة 10 مدارس و 2 مركز شباب و 2 وحدة لطب الأسرة ، و2 وحدة للإسعاف ، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترعة الرئيسية وإنشاء 4 كبارى عليها ، علاوة على مشروعات إنشاء عدد من مكاتب البريد وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب ، بينما مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بنسبة 80% ، فضلاً عن إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بنسبة 78 %

علاوة علي ذلك تم بدء إطلاق التيار الكهربائى على أربع مغذيات الدخول من محطة محولات رؤوف إلى لوحة توزيع الضما بكوم امبو، كما تم وضع الجهد على لوحة توزيع الضما وتحميل دوائر الخروج لتغذية قرى الضما ومخمير والعتمور وحجازة وعرب كيما والمنشية والعباسبة بمركز كوم أمبو، وذلك ضمن الجهود المبذولة لقطاع كهرباء أسوان بالتنسيق والتعاون مع جهاز التعمير ضمن أعمال تطوير وتدعيم كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض لرفع كفاءة منظومة الكهرباء وتوصيل الإنارة داخل المنازل وغيرها من المنشآت والمبانى الخدمية بجميع القرى والنجوع المحرومة .