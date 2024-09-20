نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر: تقاعس المجتمع الدولي تجاه هجوم البيجر في لبنان أمر مرعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، إن "التقاعس من جانب المجتمع الدولي عن التحرك تجاه هجوم البيجر في لبنان يعد أمرا مرعبا".

وكتبت الخاطر في منشور عبر منصة "إكس": "لا يتعلق الأمر الآن بلبنان أو غزة، بل يتعلق بالبعد الجديد الذي دخلته الحرب المعاصرة للتو".



وأضافت: "أن استخدام الأجهزة اليومية في أيدي الناس كقنابل موقوتة هو كابوس فظيع، والأفظع هو هذا الصمت عنه. هذه القنابل الموقوتة المتنقلة تصيب وتقتل الناس بشكل عشوائي في الأماكن العامة والمدنية".

وتساءلت: "متى أصبح هذا مقبولا"، مشددة على أن "الحروب يجب أن تظل محكومة بمجموعة من القوانين والقواعد.. وإلا فسيصبح هذا منحدرا خطيرا جدا، حيث لا توجد حدود".

يذكر أنه في يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين انفجرت أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، ما أسفر عن سقوط 37 قتيلا وآلاف الجرحى