نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوكالة اللبنانية: مقتل 5 أطفال في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الوكالة اللبنانبة، فى نبأ عاجل، عن مقتل 5 أطفال في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه يشن غارات على العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "البداية: الجيش الإسرائيلي يستهدف بيروت.

في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وقالت مراسلة Rt، في بيروت إن الغارة الإسرائيلية وقعت قرب جامع القائم قرب منطقة الجاموس في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن مسؤولا كبيرا جدا في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتضارت المعلومات في البداية حول الشخصية المستهدفة، فقد قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الغارة الإسرائيلية هي محاولة لاغتيال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، لكن إذاعة الجيش الاسرائيلي أكدت أن هدف الغارة هو ابراهيم عقيل قائد العمليات الخاصة في حزب الله.

وقال مصدر إسرائيلي لموقع "واينت" بعد محاولة اغتيال إبراهيم عقيل، رئيس قسم العمليات في حزب الله: "نحن في مرحلة جديدة من الحرب وسنواصل ملاحقة حزب الله. نحن مستعدون للرد، وكل شيء مطروح على الطاولة".