إيوان لـ دوت الخليج الفني: 'لهذا السبب تحمست لأغنية "بعيش مخنوق".. وأميل إلى الأغاني الدرامية'

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب اللبناني مؤخرا أحدث أعماله الغنائية " بعيش مخنوق" باللهجة المصرية من كلمات منعم التهامي، وألحان مصطفى صبري، توزيع شريف مجدي، بالإضافة إلى أغنية "شو بيلبقلي" الذى قد طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وحققن نجاحا كبيرا، الأغنية من كلمات وألحان ايوان وإخراج جوزف نصار



حاور موقع دوت الخليج الفني الفنان إيوان ليكشف عن كواليس هذة المشاريع الغنائية بالإضافة إلى رأيه في موسم صيف 2024 بالنسبة للمطربين.



كشف الفنان إيوان عن كواليس تحضير أغنية " بعيش مخنوق" قائلا:' كنت أحضر لعدة أغاني بين المصري واللبناني واستقريت على بدء طرح هذة الأغنية، فهي تعبر عن حال الكثير من الناس وعن الأوضاع التي نمر بها في المنطقة العربية وأغنية بها لمسة رومانسية وإيقاعها مختلف وأتوجه بالشكر للمؤلف والملحن لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا بها.

إيوان:' أتمنى عمل دويتو مع أي مطرب لدي روح جديدة



وأضاف إيوان:' أميل إلى نوعية الأغاني الدرامية وأميل للإيقاع المختلف، لذلك طرحت هذة الأغنية ولم أهتم بموعد الطرح واتجهت للغناء باللهجة المصرية، لأن طول عمري أقوم بالغناء باللهجتين، وأحب اللهجة المصرية.



وعن التنوع والتعامل مع مؤلفين وملحنين آخرين قال:' طرحت أغنية " شو بيلبقلي" كانت من كلماتي وألحاني بالفعل ولكن طرحت بعدها" بعيش مخنوق" وتعاونت فيها مع مؤلف وملحن آخر، لأنني أحب دائما التنوع في الأغاني لإضفاء روح جديدة.

وعن المطربين الذي يتمنى عمل دويتو معهم قريبا قال إيوان:' أي شخص لدي روح جديدة أو مختلفة أتمنى التعاون معه سواء رجال أو سيدات أو حتى باند لبناني أو مصري.

إيوان:' حبيت ألبوم كارول سماحة وأغاني رامي صبري في موسم الصيف



وعن معايير اختياره للأغاني قال إيوان:' أختار الأغاني التي أشعر بها للمرة الأولى، بالإضافة إلى أنني اتطلع لمعرفة الذوق العام لطرح أغاني تنال إعجاب الجمهور.



كما كشف المطربين الذين طرحوا أغاني في موسم الصيف وأعجبته أغانيهم قائلا:' أستمع حاليا لألبوم كارول سماحة وشعرت أنه مختلف كثيرا، بالإضافة إلى أغاني رامي صبري، وأحب أن أسمع أي أغنية مختلفة فالأغاني المصرية مؤخرا نالت إعجابي.

وتحدث إيوان عن أعماله المقبلة قائلا:' سأقوم بتوزيع جديد لأغنية " أهلا وسهلا" لعامر منصور ومن كلماتي وكلمات حسان المنجد ستطرح خلال الأسابيع المقبلة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور ولدي أيضا أغنية لبنانية وأغنية مصرية سأطرحهما قريبا".