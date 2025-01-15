نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السبت 25 يناير 2025" إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم السبت 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

الفئات المستفيدة من الإجازة

يشمل القرار جميع العاملين في:

الوزارات والمصالح الحكومية.

الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

استثناء الامتحانات من الإجازة

أوضح القرار أن أعمال الامتحانات ستستمر في مواعيدها المحددة مسبقًا من قبل الجهات المعنية، ولن يتأثر جدول الامتحانات بالإجازة.

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025

إلى جانب إجازة 25 يناير، يمكن للعاملين الاستعداد للإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025، والتي تشمل:

عيد الفطر المبارك: الإثنين 31 مارس. عيد شم النسيم: الإثنين 21 أبريل. عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل. عيد العمال: الخميس 1 مايو. وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو. عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو. رأس السنة الهجرية: السبت 26 يوليو. ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو. عيد ثورة يوليو: الأربعاء 23 يوليو. المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر. عيد القوات المسلحة: الإثنين 6 أكتوبر.

موعد شهر رمضان 2025

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان 2025 سيكون يوم السبت 1 مارس 2025.

يُولد هلال شهر رمضان في فجر يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

يُمكن رؤية الهلال لمدة 33 دقيقة في مكة المكرمة و37 دقيقة في القاهرة بعد غروب الشمس.

أهمية إجازة 25 يناير

تأتي إجازة 25 يناير لتكريم عيد الشرطة الذي يحتفل بدور رجال الأمن في حماية الوطن، وكذلك إحياءً لذكرى ثورة 25 يناير، التي شكلت نقطة تحول كبيرة في التاريخ المصري.