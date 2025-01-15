وزير التعليم: بناء 35% من مدارس مصر خلال آخر 10 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 12:33 مساءً - أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن ألمانيا تصل كثافات بعض الفصول بها 48 طالبا وطالبة.

وأضاف عبداللطيف خلال مؤتمر صحفى أنه تم استحداث 98 ألف فصل، كما تم بناء 150 ألف فصل خلال 10 سنوات، كما أكد أن 35% من المدارس التي تم بناؤها فى تاريخ مصر تم خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن الوزارة لجأت لتقليل عدد المواد الدراسية قبل بدء الدراسة لزيادة الوقت المتاح لشرح المواد الأساسية، مضيفا أن قرار تطبيق نظام البكالوريا يحتاج حوار مجتمعي وتعديل تشريعي وشرح وتوضيح للرأي العام ولكن لم نستطع ترك الطالب يواجه 32 مادة وبالتالي لجأنا لتقليل عدد المواد الدراسية مع بدء العام الدراسى الحالى.