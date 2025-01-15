نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غرب مدينة "متهارا" في إثيوبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل زلزالًا بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال غرب مدينة "متهارا" في إثيوبيا في الساعة 1:35 صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء.

موقع الزلزال

وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض .

. تم تسجيله عند إحداثيات 9.011 درجة شمالًا و39.825 درجة شرقًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

الأضرار والخسائر

حتى الآن، لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية نتيجة الزلزال، إلا أن الجهات المعنية تتابع الموقف لتقييم الوضع بشكل شامل.

السياق الزلزالي في إثيوبيا

شهدت إثيوبيا نشاطًا زلزاليًا متزايدًا خلال الفترات الأخيرة، حيث:

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة المنطقة في وقت سابق.

المنطقة في وقت سابق. وقعت 5 زلازل متتالية في أقل من أربع ساعات في بعض المناطق.

توصيات وتحذيرات

تدعو السلطات المحلية والمراكز الزلزالية السكان إلى: