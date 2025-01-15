نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس الآن: تفاصيل توقعات هيئة الأرصاد الجوية حتى 20 يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين المقبل، 20 يناير 2025.

تشير التوقعات إلى أجواء ضبابية بسبب شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية.

: العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية. السواحل الشمالية : العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية.

: العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية. شمال الصعيد : العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 8 درجات مئوية.

: العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 8 درجات مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية.

وصف الحالة الجوية:

نهارًا : يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

: يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد. ليلًا: الطقس شديد البرودة على معظم الأنحاء، مع احتمالية تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (15 - 20 يناير 2025)

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الأيام المقبلة ستشهد شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب في ساعات الصباح الباكر على أغلب المناطق الشمالية.

كما يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نصائح وإرشادات للتعامل مع الطقس:

القيادة بحذر أثناء تكون الشبورة المائية، خاصة في ساعات الصباح المبكرة. ارتداء ملابس ثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر لتجنب الإصابة بنزلات البرد. متابعة تحديثات الطقس اليومية لتجنب المفاجآت الجوية.

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة

تشير التوقعات إلى أن الأجواء الباردة ستستمر خلال الليل والصباح الباكر، مع احتمالية تكوّن الصقيع على المناطق الزراعية في وسط سيناء، لذلك، يُنصح المزارعون باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحاصيل.