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معتز حسام لـ "دوت الخليج الفني": دور إنريكي دور مهم محوري ومسلسل الحلنجي ميكس'

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش المخرج معتز حسام حالة من النشاط الفني في تلك الفترة على المستوى الدرامي والسينمائي.

وكشف معتز حسام في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني عن تفاصيل وكواليس أعماله المقبلة ومنها فيلم موسم حصاد الكاكا ومسلسل الحلنجي من بطولة محمد رجب والمقرر عرضه في رمضان المقبل لعام 2025.

 

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تفاصيل فيلم موسم حصاد الكاكا 

وتحدث معتز حسام عن تفاصيل وكواليس تحضيرات فيلم موسم حصاد الكاكا، وقال: "فيلم موسم حصاد الكاكا فيلم كوميدي أكشن، وأنا مبسوط بيه جدًا والتعامل مع إنريكي إضافة للفيلم طبعًا وهو ممثل محترف وعامل دور مهم جدًا رئيس مافيا إسبانية معانا في الفيلم ودور مهم ومحوري وهو جه اشتغل معانا وهو مركز جدًا والحمد لله عرفنا نطلع منه شغل كويس جدًا وهو انبسط جدًا بالتجربة".

وأضاف: "وكان بالنسبة ليه إنه يتكلم على المصريين بالطريقة اللي هو أطلع اتكلم بيها في المؤتمرات والجرائد الإسبانية دي بالنسبالي حاجة مشرفة، والفيلم إن شاء الله هيعجب الناس عاملين في شغل كويس متصور بطريقة مختلفة".

وأوضح: "الضحك فيه كوميديا موقف أكتر ومعانا فيه محمد ثروت ومحمود حافظ وويزو وسليمان عيد ومعانا فيه ضيوف شرف كتير، وتصويره متبقي فيه يومين ويخلص وإن شاء الله بنسبة كبيرة ينزل قبل احتفالات رأس السنة".

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تفاصيل مسلسل الحلنجي 

وكشف أيضًا عن تفاصيل مسلسل الحلنجي الذي يشارك به في رمضان المقبل لعام 2025، وقال: "عندي في رمضان مسلسل محمد رجب واسمه الحلنجي مسلسل نقدر نقول عليه ميكس لإن هو لايت كوميدي وهيبقى فيه ساسبينس وفيه أكشن وبيرجع محمد رجب لسكة الأفلام اللي كان بيعملها زمان زي ⅛ دستة أشرار".

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وتابع: "وهو طالع بدور نصاب ونصاب بنقاشه بطريقة مختلفة ومسلسل ورقه مكتوب حلو جدًا واحنا داخلين بطاقة  إننا عايزين نعمل حاجة تكسر الدنيا بإذن الله والمفروض إننا ندخل نصور على نص شهر نوفمبر".

واستكمل: "دلوقتي إحنا في مرحلة اختيار النجوم اللي حوالين محمد رجب بس لسه مفيش حد مضى كله مجرد كلام وهو تأليف محمود حمدان وهو مؤلف قوي جدًا وكاتب الورق حلو جدًا وإن شاء الله نطلعه بصورة أحسن من الورق".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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