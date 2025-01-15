العالم اليوم - سموتريتش يكشف عن أهدافه في اللحظة "الحاسمة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 09:25 صباحاً - قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسائيل سموتريتش، الأربعاء، إنه يعمل في هذه اللحظات "المصيرية" على تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف: :نحن في لحظة حاسمة ومصيرية لأمن دولة إسرائيل ومستقبلها ووجودها، ما يشغل تفكيري، وما أضعه نصب عيني، هو أمر واحد فقط أعمل عليه بكل خشوع وتقدير، وهو تحقيق جميع أهداف الحرب: النصر الكامل، التدمير التام لحماس عسكريا ومدنيا، وإعادة جميع أسرانا إلى الوطن".

وتابع: "بطبيعتي، وكما أفعل في مثل هذه اللحظات، أتعامل مع هذه الأمور بهدوء، خلف الأبواب المغلقة، من خلال حوار موضوعي، جاد، عميق ومكثف. الشيء الوحيد الذي يشغلني هو كيفية تحقيق النصر، وكيفية القضاء على حماس، وكيفية إعادة جميع أسرانا إلى منازلهم. لن أرتاح ولن أهدأ حتى تحقيق هذه الأهداف".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤولين عربيين، إن إسرائيل وحماس اتفقتا مبدئيا على صفقة إطلاق سراح المحتجزين مساء الإثنين.

ووفق المسؤولين فإن إسرائيل وحماس تعملان منذ ذلك الحين لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.

ومن القضايا الرئيسية التي لم يتم الانتهاء منها تلك التي تتعلق بالمعايير الدقيقة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وما زال الوسطاء ينتظرون خريطة من إسرائيل توضح ذلك.

وتوقع المسؤولان أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم الأربعاء أو الخميس في شكل بيان مشترك من الولايات المتحدة وقطر ومصر، التي كانت تتوسط بين إسرائيل وحماس.