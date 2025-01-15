العالم اليوم - وزير الخارجية المصري يزور بورتسودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 09:25 صباحاً - توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى مدينة بورسودان بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة تستهدف بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول آخر مستجدات الأوضاع في السودان.

ومن المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطي سلسلة من اللقاءات مع كبار ‎ المسئولين في السودان، والبناء على الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تقديم الدعم للسودان لمساعدته على الخروج من أزمته الراهنة.

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