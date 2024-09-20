انت الأن تتابع خبر صفارات الإنذار تدوي بنحو 20 مستوطنة وبلدة شمال إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دوت صفارات الإنذار ظهر الجمعة، في نحو 20 مستوطنة وبلدة شمال الجولان والجليل الأعلى، حيث تم رصد إطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ من جنوب لبنان، أدت إلى اندلاع حرائق في عدة مناطق.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق 130 صاروخا من لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمال الجولان باتجاه صفد وتم اعتراض بعضها وسقطت أخرى بمناطق غير مأهولة.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم رصد إطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون، حيث انفجرت صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.



ودوت صفارات الإنذار بنحو 20 مستوطنة وبلدة شمالي الجولان والجليل الأعلى وصفد قرب حدود لبنان، وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن اندلاع حرائق في عدة مناطق بمدينة صفد بالجليل الأعلى عقب القصف الأخير من لبنان.



وقالت القناة 12، إن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بعد تضرر مركبته أثناء اعتراض صواريخ بالجولان، مشيرة إلى أن 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان لإطفاء الحرائق التي اشتعلت جراء الصورايخ.



بدوره أصدر حزب الله بيانات، أعلن فيها أنه استهدف مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة، والقاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا، ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف، ومقر قيادة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن، بصليات من صواريخ الكاتيوشا.



وكان حزب الله أعلن صباحا استهداف نقطة تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع ‏المطلة بصاروخ موجه وإصابتها إصابة مباشرة.‏