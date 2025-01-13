انت الأن تتابع خبر حماس:استكمال مفاوضات الهدنة قريبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤول في حركة حماس لرويترز، الاثنتين، إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدما.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا".



إلى ذلك، تعقد حركة حماس اجتماعا مركزيا، اليوم، لمناقشة مسودة الاتفاق الذي تسلّمت نسخة عنه.



وأكد مصدر قيادي في حماس أنه إذا لم يكن هناك مساس بالنقاط الجوهرية التي تهم شعبنا فإن الرد سيكون إيجابياً.



وأكد قياديّ فلسطينيّ للميادين، اليوم الاثنين، أنّ "حماس وإسرائيل تقتربان من التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد تجاوز غالبية العقبات".



وقال: "بعد تدخّل مستويات عليا في مصر وقطر وإدارة ترامب، تمّت معالجة القضايا التي شكّلت عقبة في التوصّل إلى الاتفاق"، مؤكّداً أنّ "حماس أبدت تصلّباً قوياً في المفاوضات، وأصرّت على تنفيذ دقيق لاتفاق 27 أيار/مايو، وبإشراف الوسطاء".



وأشار إلى أنّ "إسرائيل كانت مصرّة على عدد من الشروط التعجيزية، مثل وجود قواتها داخل قطاع غزة، وفي محوري فيلادلفيا ونتساريم".