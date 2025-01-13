سامو زين يستعيد ذكريات “أيام في بعادنا فاتو” ويواصل نجاحاته الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم -



قرر النجم سامو زين تصوير أغنيته الشهيرة “أيام في بعادنا فاتو” بطريقة الفيديو كليب بعد مرور 15 عامًا على طرحها. الأغنية التي كتب كلماتها تامر حسين ولحنها أحمد حسين ووزعها تميم، تعتبر واحدة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا عند إصدارها، ويهدف سامو بهذه الخطوة إلى إعادة تقديمها برؤية عصرية لجمهوره.

ساموزين



أعمال جديدة متتالية

لم يكتفِ سامو زين بالحنين إلى الماضي، بل واصل طرح أعمال جديدة ومميزة، فقد أطلق مؤخرًا أغنية “بصي بصة” بالتعاون مع حسون، الذي شاركه الكلمات والألحان والتوزيع، بينما تولى وسام عبد المنعم مهمة الميكس والماستر.

كما طرح أغنية “القبول نعمة” من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى أغنية “الحب” التي صورها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، ألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم، وظهر الكليب بإخراج مميز لـ إسماعيل الأبرص.



“دي حبيبتي” في أجواء يونانية

أيضًا أطلق سامو زين أغنية “دي حبيبتي” التي صورها كليب في اليونان على مدار يومين، تحت إدارة المخرج شريف فرانسيس. الأغنية، التي كتب كلماتها محمد فتحي ولحنها محمد شحاتة وعلي الخواجة ووزعها محمود صبري، تُعد من الأعمال القريبة إلى قلبه، حيث انتظر ثلاث سنوات لتسجيلها وتصويرها.



عودة قوية

بين استعادة ذكريات الماضي وإطلاق أعمال جديدة، يواصل سامو زين تعزيز مكانته على الساحة الغنائية، مؤكدًا على حضوره الفني وإبداعه المستمر. الجمهور الآن يترقب المزيد من المفاجآت التي يحملها سامو في الفترة المقبلة.