كومباني: مشاركة جمال موسيالا أمام هوفنهايم غير مؤكدة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 01:53 مساءً - تحدث فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة فريقه أمام هوفنهايم، غداً الأربعاء، ضمن الجولة رقم 17 من الدوري الألماني.

وكان جمال موسيالا غاب عن المباراة السابقة بسبب المرض، وحول إمكانية تواجده في مباراة الغد، قال كومباني في المؤتمر الصحفي: “الأمر ليس مؤكداً بشأن مشاركته، سننظر إلى التدريبات، وإذا عاد للقائمة، سيكون ذلك جيداً”.

وعن الجدول المزدحم في الأسابيع المقبلة، أوضح: “إذا كان الكل جاهزاً، فسأتطلع للمباريات الست التالية، هذا ما نريده أن نخوض العديد من المباريات حتى نحقق الكثير، وإذا كان الكل حاضراً، فسنكون سعداء بخوض تلك اللقاءات”.

وبالنظر إلى تصدر البايرن لجدول الترتيب مع انتصاف الموسم: “بالنظر إلى النصف الأول من الموسم، أظهرنا في العديد من اللحظات قدرتنا على الهيمنة ليس فقط في أرض الملعب ولكن على صعيد الاحصائيات أيضاً”.

وأكمل: “كمدرب أريد دائماً تطوير الأمور ونريد الفوز بكل لقاء وهذا ما لم نقم به، نريد التحسن في النصف الثاني من الموسم، نريد الدخول في النصف الثاني بنفس الجوع والتمتع بنفس العقلية، أظهرنا ذلك أمام جلادباخ وسالزبورج، وأمامنا الفرصة لإظهار جوعنا أمام هوفنهايم”.

وعن مواجهة هوفنهايم: “هم فريق مثير دائماً في تخطيطهم للقائمة والاعتماد على اللاعبين الشباب القادرين على ترك البصمة في أوروبا، لديهم مدرب جديد حظي بنجاح هائل، وأكن الاحترام لحقيقة كسره لهيمنة سالزبورج رفقة شتورم جراتس في النمسا، ولكن نحن نلعب على أرضنا ولدينا هدف واضح وهو الفوز”.

وتطرق للحديث عن ليون جوريتسكا: “المستوى أمام جلادباخ كان جيداً وبالتالي من السهل الإشادة بكل لاعب، من المهم أن نتمكن من الاستفادة من اللاعبين لدينا، نحتاج إلى ليون وهو قدم عملاً رائعاً، وهذا لا يعني أن هناك لاعب آخر لم يكن جيداً، ومن يشارك غداً وفي المباريات العشر التالية ليس بتلك الأهمية بالنسبة لي”.

أما عن مايكل أوليسيه: “هو يفكر كثيراً ويدقق في كل شيء ويستمتع بكرة القدم والعمل الجاد، وأهم ما أراه لديه هو هوسه بعمله وهذا يمنحنا المزيد من اللاعبين الراغبين في تعلم المزيد ويمنحنا الطاقة، هو يريد التطور دائماً”.

وأتم بالحديث عن الثنائي هيروكي إيتو وجواو بالينيا: “إصابة إيتو كانت معقدة ولا أريد وضع ضغوطات كبيرة عليه نأمل أن نراه في الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة، سنمنحه الوقت الذي يحتاجه، أما جواو ففي حالة جيدة ويمكنه العودة قريبًا في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع، وجوسيب ستانيسيتش قريب أيضاً من العودة”.