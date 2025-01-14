انت الأن تتابع خبر "وداعًا للشيب والصبغات الكيميائية"..طرق طبيعية لصبغ الشعر الأبيض في 10 دقائق بمكونات طبيعية _ ضاع عمرك متعرفهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشكل ظهور الشعر الأبيض جزءاً طبيعياً من عملية التقدم في العمر، لكنه قد يسبب للبعض القلق حيال مظهرهم الخارجي ولحسن الحظ، يمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام مكونات طبيعية، تمنح الشعر ألواناً جذابة مثل البني والذهبي دون الحاجة إلى اللجوء للصبغات الكيميائية الضارة في هذا المقال، نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة التي تساهم في تغطية الشعر الأبيض بفعالية وأمان.

وصفات لصبغ الشعر الأبيض باللون البني

تعتبر الوصفات الطبيعية بديلاً صحياً وآمناً لصبغ الشعر الأبيض، وهي وسيلة فعّالة لمنح الشعر مظهراً طبيعياً وأنيقاً إليكِ إحدى الطرق التي يمكن اعتمادها:

وصفة الحناء والقهوة:

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير:

1. امزجي الحناء مع القهوة وأضيفي الماء تدريجياً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

2. غطي الخليط واتركيه لمدة 3 ساعات حتى يتخمر.

3. ضعي المزيج على الشعر بالكامل، مع التركيز على الأماكن التي يظهر فيها الشيب.

4. اتركي الخليط لمدة 4 إلى 6 ساعات، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر نتيجة هذه الوصفة ستكون لوناً بنيّاً طبيعياً مع لمعة مميزة.

وصفة الشاي الأسود:

كوبان من الشاي الأسود القوي.

ملعقة كبيرة من ملح البحر.

طريقة التحضير:

1. اغلي الشاي ثم أضيفي الملح إليه.

2. اتركي الخليط ليبرد، ثم ضعيه على الشعر واتركيه لمدة ساعة.

3. اغسلي شعرك بالماء فقط دون شامبو تُظهر هذه الوصفة لوناً بنيّاً خفيفاً مع إخفاء تدريجي للشعر الأبيض.

وصفات لصبغ الشعر الأبيض باللون الذهبي

العديد من الوصفات الطبيعية تحتاج إلى تكرار الاستخدام للحصول على النتيجة المرغوبة إليك بعض الطرق لصبغ الشعر الأبيض باللون الذهبي.

وصفة الكركم والبابونج:

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

1 كوب من شاي البابونج المركز.

طريقة التحضير:

1. امزجي الكركم مع شاي البابونج حتى يتجانسا.

2. ضعي الخليط على الشعر الأبيض باستخدام فرشاة.

3. اتركيه لمدة 2 إلى 3 ساعات، ثم اغسلي شعرك جيداً النتيجة ستكون لوناً ذهبياً دافئاً مع لمعان طبيعي

وصفة الليمون والعسل:

عصير ليمونة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير: