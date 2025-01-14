واتساب” يُسهّل استخدام الذكاء الاصطناعي مع “ويدجت” جديد لـ “Meta AI”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 01:53 مساءً - متابعة بتول ضوا

في خطوة جديدة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، يعمل تطبيق المراسلة الشهير “واتساب” المملوك لشركة “ميتا” على تطوير “ويدجت” (تطبيق مصغر) جديد يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المساعد الذكي “Meta AI” مباشرة من الشاشة الرئيسية للهاتف. هذه الميزة ستُحدث نقلة نوعية في كيفية تفاعل المستخدمين مع الذكاء الاصطناعي، حيث ستوفر طريقة سريعة ومباشرة لبدء محادثة ذكية أو الاستفادة من قدرات “Meta AI” في مختلف المجالات.

“الويدجت” هو تطبيق مصغر يُمكن وضعه على الشاشة الرئيسية للهاتف، مما يُتيح الوصول السريع إلى وظائف معينة دون الحاجة لفتح التطبيق بشكل كامل. “ويدجت” “واتساب” الجديد لـ “Meta AI” سيُمكن المستخدمين من:

بدء محادثة مع “Meta AI” بنقرة واحدة: بدلًا من فتح تطبيق “واتساب” ثم البحث عن “Meta AI”، سيتمكن المستخدمون من بدء محادثة مباشرة من الشاشة الرئيسية.

التقاط الصور ومشاركتها مع “Meta AI” فورًا: سيُتيح “الويدجت” التقاط صورة ومشاركتها مباشرة مع المساعد الذكي، مما يُمكن المستخدمين من طلب إجراء تعديلات على الصور، شرح محتوياتها، أو طرح أي استفسارات تتعلق بها.

يُقدم “الويدجت” الجديد العديد من الفوائد للمستخدمين، من بينها:

توفير الوقت والجهد: الوصول السريع إلى “Meta AI” يُقلل من الوقت والخطوات اللازمة للاستفادة من قدراته.

تجربة مستخدم أكثر سلاسة: يُساهم “الويدجت” في جعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وبديهية.

استخدامات متعددة: يُمكن استخدام “Meta AI” عبر “الويدجت” في مختلف المجالات، مثل الحصول على معلومات، ترجمة النصوص، تحرير الصور، وغيرها.

لا تزال ميزة “الويدجت” قيد التطوير، ولم يتم تحديد موعد رسمي لإطلاقها. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم طرحها للمستخدمين في تحديث مستقبلي لتطبيق “واتساب”. تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة قد تكون متاحة في البداية لمستخدمي “واتساب” الذين لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتوفر حاليًا في بلدان محددة فقط.

تُشير هذه الخطوة إلى توجه “واتساب” نحو دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في تجربة المستخدم. من خلال تسهيل الوصول إلى “Meta AI”، يُمكن لـ “واتساب” أن يُقدم لمستخدميه مجموعة واسعة من الخدمات والميزات الذكية التي تُحسن من حياتهم اليومية.