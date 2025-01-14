“الامارات معك يا لبنان” حملة إغاثية إماراتية إلى الشعب اللبناني

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 01:53 مساءً - أنجزت حملة “الامارات معك يا لبنان” في تجميع ١٩٠ مليون درهم إماراتي و٦٠٠٠ طن من المساعدات الإغاثية العاجلة منذ إطلاقها في أكتوبر ٢٠٢٤. ويعكس ذلك العطاء والكرم والتضامن الإنساني من الشعب الإماراتي إلى كافة شعوب العالم التي مرت او تمر في فترة صعوبات وأزمات.

أهداف الحملة هو تخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية الصعبة على المتأثرين والجرحى والمصابين من الأشقاء اللبنانيين داخل لبنان أو خارجها. وتتضمن هذه الحملة عدة طرق لإنجاز هذه المهمة الرئيسية مثل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة المتنوعة، توزيع المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية والاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة

وقد خصصت دولة الإمارات مبلغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي كحزمة مساعدات إنسانية وبالإضافة إلى ٣٠ مليون دولار أمريكي للنازحين اللبنانيين إلى سوريا. إضافة إلى إرسال ٢٢ طائرة وسفينتين محملات بالمساعدات الإنسانية، ونقلت أيضًا المواد الطبية والطرود الغذائية والمستلزمات الإيوائية الأساسية. وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات اللبنانية المختصة والشركاء الدوليين مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتجسد هذه الحملة خطي مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد «رحمه الله» على التضامن والتماسك الأخوي بين كافة الشعوب لضمان مستلزمات المعيشية للإنسان في شتى العالم لتحقيق الاستقرار والأمن والأمان.