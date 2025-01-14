ضبط 4 شركات سياحة بدون ترخيص تزعم تنظيم برامج سياحية ورحلات حج وعمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 01:30 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة

برامج سياحية)، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (صور جوازات السفر – تأشيرات وباركود لرحلات دينية – إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات للشركات).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.