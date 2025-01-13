هل قدم مانشستر سيتي عرضاً لضم فيتور ريس؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 09:58 مساءً - أكدت ليلا بيريرا، رئيسة نادي بالميراس البرازيلي، أن نادي مانشستر سيتي قدم عرضاً لضم مدافع الفريق، فيتور ريس، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويبحث مانشستر سيتي عن تعزيز دفاعه ويضع المدافع البرازيلي (18 عاماً) ضمن خططه خلال يناير/كانون الثاني الحالي.

وقالت بيريرا لقناة “TNT”: “قدم مانشستر سيتي عرضاً رسمياً بالفعل لضم فيتور ريس، لكن لم يكن كافياً.. ما زلنا نتفاوض”.

وأضافت: “إذ حصلنا على عرض جيد، حسناً، لكن لم يتم تقرير أي شيء”.

وينتهي عقد فيتور ريس مع بالميراس في ديسمبر/كانون الأول 2028.