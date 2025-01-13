طرق تحضير عصير الطماطم في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 09:58 مساءً - فوائد عصير الطماطم

تعتبر الطماطم من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تعود بالفائدة على الصحة العامة. يحتوي عصير الطماطم على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، الذي يلعب دورًا هامًا في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. كما أنه مصدر جيد لفيتامين C وفيتامين A، وكل منهما يساهم في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة البشرة.

المكونات الأساسية

لتحضير عصير الطماطم الطازج في المنزل، ستحتاج إلى المكونات التالية:

1 كيلوجرام من الطماطم الناضجة والطازجة.

ملعقة صغيرة من السكر (اختياري).

رشة من الملح.

عصير نصف ليمونة.

نصف كوب ماء (حسب الرغبة).

طريقة التحضير خطوة بخطوة

غسل الطماطم وتجهيزها

ابدأ بغسل الطماطم جيدًا تحت الماء الجاري لإزالة أي أوساخ أو مواد كيميائية عليها. قم بتقطيع الطماطم إلى أرباع أو أنصاف لإعدادها للخلط.

خلط المكونات

ضع قطع الطماطم في الخلاط الكهربي. أضف السكر والملح وعصير الليمون. يمكنك إضافة الماء حسب الرغبة وذلك حسب القوام الذي تفضله للعصير.

تصفيه العصير

بعد خلط المكونات على سرعة عالية حتى تصبح ناعمة، قم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة ناعمة أو قطعة قماش قطنية للتخلص من البذور والجلد والحصول على قوام ناعم.

التقديم والتخزين

قم بصب عصير الطماطم في أكواب التقديم وقدمه باردًا للاستمتاع بنكته المنعشة. يمكن الاحتفاظ بالعصير المتبقي في الثلاجة لمدة لا تتجاوز يومين، مع التأكد من تغطيته بإحكام.

نصائح وتحسينات

يمكنك إضافة بعض أوراق الريحان أو النعناع لإضفاء نكهة مميزة على العصير.

إذا كنت تفضل الطعم الحار، يمكنك إضافة القليل من الفلفل الأحمر حسب الذوق.

يعد عصير الطماطم أحد المشروبات الصحية والمنعشة التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يعتبر خيارًا رائعًا للتمتع بفوائد الطماطم الغذائية بطريقة لذيذة وسهلة.