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أحمد جودة - القاهرة - نبه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء شبكات التلفزيون في الفترة القادمة.

إنفانتينو يدعو لعقد اجتماع عاجل للتوصل لإتفاق لإذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025

ووفقًا لتقرير من موقع "البطولة" المغربي، دعا إنفانتينو إلى اجتماع مع رؤساء شبكات التلفزيون بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول بث مباريات كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام البطولة في أمريكا، وتغير نظام بطولة كأس العالم للأندية ليصبح مكونًا من 32 فريقًا بهدف زيادة عدد المباريات وبالتالي زيادة الإعلانات والعائدات المالية.

ومع ذلك، يبدو أن الأمور لا تسير كما توقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويمثل فريق الأهلي مصر وإفريقيا في مونديال الأندية 2025، كما أنه أحرز لقب بطل القارة الإفريقية في نسختي 2021 و2023.

واكتمل عدد الأندية الآسيوية المشاركة في البطولة بانضمام العين الإماراتي إلى كل من الهلال السعودي وأوراوا الياباني وأولسان الكوري الجنوبي.

وحتى الآن تأهل 29 فريقا هم: - الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023) - الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022) - تشيلسي (بطل أوروبا 2021) - ريال مدريد (بطل أوروبا 2022) - مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023) - الهلال السعودي (بطل آسيا 2021) أوراوا ريد دايموندز الياباني (بطل قارة آسيا لعام 2022) - مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021) سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كأس كونكاكاف 2022) - كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023) بالميراس البرازيلي (فاز بلقب كأس ليبرتادوريس في عام 2021) - فلامنجو البرازيل (بطل كأس ليبرتادوريس لعام 2022) فلومينينسي البرازيلي (الفائز ببطولة ليبرتادوريس 2023) بايرن ميونيخ (وفقًا لتصنيف الأندية الأوروبية) باريس سان جيرمان (وفقًا للتصنيف الأوروبي) - إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي) - يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي) - بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي) - بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي) بوروسيا دورتموند (وفقًا للتصنيف الأوروبي) أتليتكو مدريد (من خلال التصنيف الأوروبي) أوكلاند سيتي النيوزيلندية (التصنيف: أوقيانوسيا) أولسان هيونداي الكورية الجنوبية (حسب التصنيف الآسيوي). سالزبورغ النمساوية (وفقًا للتصنيف الأوروبي) الترجي التونسي (من خلال التصنيف الإفريقي) صنداونز الجنوب أفريقي (حسب التصنيف الإفريقي) العين الإماراتي (بطل كأس دوري أبطال آسيا 2023-24) ريفر بليت الأرجنتيني (من خلال تصنيفه في أمريكا الجنوبية) بتشوكا المكسيكي (عبر الفوز بلقب دوري أبطال كونكاكاف).

الـ 3 مقاعد المتبقيين كالآتي: - بطل كوبا ليبرتادوريس 2024 الفريق الثاني من أمريكا الجنوبية الذي حقق أفضل تصنيف خلال الأربع سنوات الماضية (باستثناء البرازيل). - فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا).