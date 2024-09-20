نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي باريس يغيب عن مواجهة ريمس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة "ليكيب" غياب ثنائي باريس سان جيرمان، ماركو أسينسيو والحارس جيانلويجي دوناروما، عن المباراة المرتقبة ضد فريق ريمس غدًا السبت، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

دوناروما لا يزال يتعافى من إصابة عضلية، في حين يواصل أسينسيو علاجه من تقلص عضلي في الفخذ الأيمن.

وأفادت الصحيفة أن الجهاز الفني لباريس سان جيرمان يفضل عدم المجازفة باللاعبين من أجل ضمان جاهزيتهما بشكل كامل للمباريات القادمة.

ويأتي هذا القرار في ظل سعي الفريق للحفاظ على استقراره في الدوري، معتمدًا على باقي اللاعبين لتعويض الغيابات المؤثرة في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.

يُذكر أن باريس سان جيرمان بدأ الموسم بشكل قوي، ويطمح لتحقيق نتائج إيجابية لمواصلة المنافسة على لقب الدوري.

في ظل الغيابات، سيُلقى العبء على اللاعبين الآخرين لتعزيز الأداء وتقديم مستوى مميز في المباراة القادمة، مما يعكس عمق تشكيلة الفريق وقدرته على مواجهة التحديات.