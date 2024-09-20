العالم اليوم - وصفتها بالجنون.. إيران تعلق على ضربة الضاحية الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر وصفتها بالجنون.. إيران تعلق على ضربة الضاحية الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - نددت إيران، يوم الجمعة، بأشد العبارات بالضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية وأدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 59 أخرون في حصيلة أولية.

ووصفت السفارة الإيرانية في لبنان في منشور على "إكس" االضربة بـ "الجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود" باستهداف المباني السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية.

وقال الجيش إنه قتل إبراهيم عقيل القائم بأعمال رئيس وحدة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله في ضربة ببيروت.

وذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن تقديرات أولية تفيد أن الغارة نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إنه إلى جانب عقيل تم تصفية 10 من قادة قوة الرضوان.