نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: نشن غارات على بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه يشن غارات على العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "البداية: الجيش الإسرائيلي يستهدف بيروت.

في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وقالت مراسلة Rt في بيروت إن الغارة الإسرائيلية وقعت قرب جامع القائم قرب منطقة الجاموس في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن مسؤولا كبيرا جدا في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الغارة الإسرائيلية هي محاولة لاغتيال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.

وكانت القوات الإسرائيلية اغتالت في 30 يوليو الفائت، بغارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أحد أكبر قياديي حزب الله فؤاد شكر، كما اغتالت مطلع العام القيادي في حركة حماس صالح العاروري بغارة من مسيرة على أحد مباني الضاحية التي تعد المعقل الرئيسي لحزب الله في لبنان.

وتبعا للتطورات، قالت القناة 12 إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجّل زيارته إلى الولايات المتحدة لمدة 24 ساعة.