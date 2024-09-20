نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طه دسوقي لعصام عمر "شرفت مصر ومستنيك نخلص سيكو سيكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان طه دسوقي عن سعادته بتمثيل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في مهرجان فينيسيا الدولي وهو من بطولة صديقه الفنان الشاب عصام عمر.

ووجه دسوقي خلال لقاءه مع موقع بصراحة اللبناني رسالة لعصام عمر قائلا "بقوله شرفت مصر انت وكل فريق الفيلم كنتم حاجة مشرفة جدا لأن كان بقالنا ١٢ سنة مروحناش مهرجان فينيسيا وسعيد بيه جدا وفرحان بيه جدا ومستنيه علشان نخلص فيلمنا سيكو سيكو".



وبسؤاله عن تفاصيل فيلمه القادم مع عصام عمر قال دسوقي “سيكو سيكو" بإذن الله هيبقى فيلم حلو أوي ومش عاوز أقول تفاصيل لأن فكرته حساسة شوية بس بإذن الله هيعجب الناس".



وأكد طه دسوقي خلال اللقاء أنه لم يحسم قراره حتى الآن من المشاركة في الموسم الرمضاني لعام 2025 وقال "لسة مافيش حاجة أكيدة لكن يارب المشاريع اللي جاية تكمل على خير".



وخلال اللقاء أكد دسوقي أنه لا يعاني تماما مع زوجته من مشاكل المعجبات قائلًا "الحمدلله المشاكل دي مش عندنا خالص"



آخر أعمال طه دسوقي



آخر أعمال طه دسوقي مسلسل "حالة خاصة" والذي شاركه بطولته غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.