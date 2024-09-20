نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممثل طالبان يشعل أزمة دبلوماسية مع إيران بسبب تصرف "مخالف للعرف الدبلوماسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، المشرف على السفارة الأفغانية لدى طهران، على خلفية رفض ممثل أفغانستان لدى مؤتمر الوحدة الإسلامية الوقوف احتراما للنشيد الوطني الإيراني.

وأدان رئيس الدائرة الثانية لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، هذا التصرف المخالف للعرف الدبلوماسي، معلنا عن مستوى احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي في هذا الصدد.

ووصف تصرف عزيز الرحمن منصور، وهو نائب مدير وزارة الإرشاد والحج والأوقاف الأفغانية، خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية، بأنه مخالف للأعراف الدبلوماسية، وغير مقبول، وغير تقليدي.

بدوره، أكد المشرف على السفارة الأفغانية لدى طهران، احترام بلاده الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبينا أن الإجراء المذكور هو إجراء شخصي ولا يعكس رأي بلاده بأي شكل من الأشكال.

وتعليقا على الحادث، قال الممثل الخاص للحكومة الإيرانية لشؤون أفغانستان، إن عدم احترام المبادئ الدبلوماسية بحجة تحريم تشغيل الموسيقى استنادا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ليس له معنى، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه يشمل الاستماع أيضا.

من جهته اعتذر عزيز الرحمن منصور، وقال: لم يكن لدي أي نية للتقليل من احترام نشيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعتذر إذا شعر الشعب الإيراني بالإهانة